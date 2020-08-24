أول تعليق للقطري ناصر الخليفي بعد خسارة فريقه لقب دوري أبطال أوروبا

أكد القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه فخور بلاعبي فريقه، رغم خسارتهم بهدف دون رد أمام بايرن ميونيخ، أمس الأحد، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي عقب الخسارة أمام البايرن: "نشعر بحزن كبير. قدمنا الكثير في هذا الموسم، وفي النهائي خسرنا بهدف لصفر. كان بإمكاننا تسجيل هدفين أو ثلاثة".

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وأضاف: "كانت مباراة محتدمة. نحن نعلم أن مسابقة دوري الأبطال ليست سهلة. أنا فخور بكل لاعبي نادي باريس سان جيرمان، لقد قدمنا موسما رائعا. حتى في دوري الأبطال لم يكن أكبر المتفائلين يعتقد بأننا سنصل إلى النهائي".

وتابع رئيس الفريق الباريسي قائلا: "عملنا كثيرا للوصول إلى النهائي. سنواصل العمل بكل ثبات في الموسم المقبل، كما أننا سنسعى للفوز بلقب دوري الأبطال. كنا قاب قوسين أو أدنى من الحصول على هذه الكأس. بعد هذا النهائي سنؤمن بحظوظنا أكثر من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وختم الخليفي حديثه قائلا: "كانت تنقصنا بعض التفاصيل الصغيرة من أجل التتويج باللقب".

وصرفت هيئة قطر للاستثمارات الرياضية، منذ استحواذها على نادي باريس سان جيرمان في العام 2011، أموالا طائلة، بالتعاقد مع نجوم كبار، كالبرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، من أجل مساعدة الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

المصدر: وكالات