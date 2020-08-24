بالدموع .. ليفاندوفسكي يطيح برونالدو وميسي (فيديو)

حسم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني لقب هداف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سجل 15 هدفا في هذه النسخة، لينهي احتكار ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

وتفوق المهاجم البولندي الذي حقق هذا الإنجاز لأول مرة في مسيرته، على النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، الذي نجح في تسجيل 10 أهداف.

وهيمن الأرجنتيني ميسي قائد برشلونة والبرتغالي رونالدو نجم يوفنتوس على لقب هداف أبطال أوروبا طيلة الـ12 عاما الماضية، حيث كان النجم البرازيلي ريكاردو كاكا آخر من فاز قبلهما بلقب الهداف (10 أهداف) في موسم 2006-2007، عندما قاد فريقه ميلان الإيطالي للفوز باللقب، ليتوّج في نفس العام بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم أيضا.

رغم ذلك، فشل ليفاندوفسكي في الوصول إلى الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، والذي يملكه البرتغالي كريستيانو رونالدو، 17 هدفا في موسم 2013-2014.

Robert #Lewandowski had tears in his eyes during an interview for Polish TV when he dedicated #UCL title to his family and his deceased father. pic.twitter.com/lnDraAXNTD — Footie_F@n (@footie_fan__) August 23, 2020

🔴 55 goals

🔴 10 assists

🏆 Champions League

🏆 Bundesliga

🏆 German Cup



Phenomenal Lewandowski. #UCLfinalpic.twitter.com/YjhA0XOtrj — #UCLfinal (@ChampionsLeague) August 23, 2020

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وبعد انتهاء مباراة نهائي "التشامبيونزليغ" والتي انتهت لمصلحة بايرن أمام باريس سان جيرمان 1-0، دخل ليفاندوفسكي في حالة من البكاء، وهو بكاء الفرح بالموسم التاريخي الذي قدمه مع الفريق الألماني.

وشارك ليفاندوفسكي هذا الموسم في 47 مباراة مع بايرن ميونيخ، نجح خلالها في تسجيل 55 هدفا، وهو المعدل الأعلى له في أي موسم.

وبات المهاجم البولندي أول لاعب في التاريخ ينجح في التتويج بالثلاثية التي تجمع بين بطولتي الدوري والكأس المحليتين ودوري أبطال أوروبا، مع التتويج بلقب الهداف في كل منهم.

المصدر:"وكالات"