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ضحية بايرن ميونيخ "المذلول بالـ8" يهنئ الفريق البافاري

الرياضة

ضحية بايرن ميونيخ
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هنأ نادي برشلونة الإسباني، نظيره بايرن ميونيخ الألماني، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز في النهائي على حساب باريس سان جيرمان 1-0، أمس الأحد.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على "تويتر": "تهانينا بايرن ميونيخ على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا".

وتمكن الفريق البافاري من التتويج بالثلاثية الذهبية، بعد فوزه بالثنائية المحلية، الدوري الألماني "البوندسليغا"، إلى جانب كأس ألمانيا في موسم 2019-2020، ليعادل الرقم الذي يحمله برشلونة، الذي حقق الثلاثية مرتين في تاريخه، بحصد لقب الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، الأولى كانت في موسم 2008-2009، والثانية في موسم 2014-2015.

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كما أصبح بايرن ميونيخ أول فريق يتوج بلقب بطل "التشامبيونز ليغ" من دون أن يتعرض لأي خسارة في موسم واحد للبطولة، بعد مانشستر يونايتد الإنجليزي في عام 2008.

يذكر أن بايرن ميونيخ ألحق ببرشلونة هزيمة تاريخية مذلة في الدور ربع النهائي للبطولة، بنتيجة (8-2)، والذي تسبب في إقالة المدرب كيكي سيتين، وتعيين الهولندي رونالد كومان بديلا عنه.

المصدر: twitter\FCBarcelona

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