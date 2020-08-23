رسميا.. يوفنتوس يكشف عن الجهاز الفني المعاون لبيرلو

أعلن نادي يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن الطاقم الفني الذي سيساعد المدرب الجديد للفريق، أندريا بيرلو، انطلاقا من الموسم الجديد.

وقال "اليوفي" في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "يبدأ يوفنتوس موسم 2020/2021 في 24 أغسطس. يجتمع البيانكونيري في مركز يوفنتوس للتدريب بعد ظهر يوم الاثنين لبدء التحضير تحت أنظار أندريا بيرلو وجهازه".

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وأضاف أن الجهاز الفني المعاون لبيرلو سيكون كالتالي:

المدرب المساعد: إيغور تودور

المساعد الفني: روبرتو بارونيو

المساعد الفني: أنطونيو غالياردي

رئيس قسم التحضير الرياضي: باولو بيرتيلي

المدرب الرياضي: أندريا بيرتوسيو

المدرب الرياضي: إنريكو مافي

رئيس قسم القوة وعلوم الرياضة: دوتشيو فيراري برافو

مساعد علوم الرياضة: أنطونيو جوالتيري

مدرب حراس المرمى: كلاوديو فيليبي

مساعد مدرب حراس المرمى: توماسو أورسيني

رئيس قسم تحليل المباريات: ريكاردو شيريا

مساعد تحليل المباريات: دومينيكو فيرنامونتي

مساعد تحليل المباريات: جوزيبي مايوري.

وكان بيرلو (41 عاما)، الذي لم يسبق له تدريب أي فريق بعد اعتزاله كرة القدم، عين قبل أسابيع على رأس الإدارة الفنية لفريق "السيدة العجوز"، خلفا لماوريتسيو ساري، الذي أقيل من منصبه، إثر إقصاء الفريق من ثمن نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا على يد ليون.

المصدر: .juventus.com