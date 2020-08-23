مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على الغريم الأهلي: كنا خايفين عليكم

أشاد رئيس نادي الزمالك، مرتضي منصور، بلاعبي فريقه وجهازه الفني، بعد فوزهم على الغريم الأهلي، خلال المباراة التي أقيمت أمس السبت، في المرحلة الـ21 من الدوري المصري لكرة القدم.

وقال منصور، عقب المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3-1، إن فريقه تلاعب بالأهلي كما أراد، وكان بمقدوره مضاعفة النتيجة لولا النقص العددي بسبب إصابة عبد الشافي.

وأكمل منصور حديثه قائلا: "عرفتو أننا كنا خايفيين عليكم مش منكم، وأننا ماكناش عاوزين نلعب الدوري، حرصا على سلامتكم وسلامة لاعبي الأندية الأخرى من فيروس قاتل" في إشارة إلى فيروس كورونا.

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وعزز الزمالك بهذا الفوز، موقعه في وصافة الدوري، برصيد 42، خلف المتصدر الأهلي، الذي تجمد رصيده عند 56.

المصدر: وكالات