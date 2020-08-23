مدرب بايرن ميونيخ يؤكد أن فريقه لن يغير أسلوب لعبه بسبب مبابي ونيمار

أكد مدرب بايرن ميونيخ الألماني، هانزي فليك، أن فريقه لن يغير أسلوب لعبه بسبب نجمي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ونيمار، في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك، في مؤتمر صحفي عشية المباراة النهائية المقررة مساء اليوم الأحد في العاصمة البرتغالية لشبونة: "الضغط العالي هو الأسلوب الذي يميزنا. نترك مساحة صغيرة للفريق الخصم، ولكن بطبيعة الحال المساحة خلف خط دفاعنا كبيرة. لقد شاهدنا المباراتين ضد برشلونة وليون، في ربع ونصف النهائي على التوالي، وسيكون من المهم بالنسبة لنا غدا ( اليوم) إغلاق الباب أمام تمريراتهم في العمق وعدم السماح لهم بالحصول على الكرات. بالطبع أننا نعرف أن باريس سان جيرمان يملك لاعبين سريعين جدا، لكننا في الأشهر العشرة الأخيرة فرضنا فلسفتنا، الضغط عاليا كان ضمانة لنجاحنا، ولن نغير أشياء كثيرة".

وأضاف: "من الواضح أن مبابي ونيمار يملكان سرعة خارقة، وعلينا أن نكون حذرين، لأنهما دون شك يركضان بسرعة أكبر من بعض اللاعبين الآخرين. لكنني لا أعتقد أننا سنتقوقع في الدفاع".

وأردف قائلا: "نلعب ضد الأفضل. إنهم فريق كبير يتمتع بسرعة كبيرة، ولاعبون جيدون جدا. ليس فقط في الهجوم، ولكن أيضا في الدفاع مع البرازيليين تياغو سيلفا وماركينيوس".

وأكمل: "نحن سعداء بمواجهة أحد أفضل الفرق في العالم، مع أحد أفضل المدربين. أنا سعيد بلقاء توماس (الألماني توخيل مدرب سان جيرمان)، وأنا أقدره كثيرا كمدير فني لكرة قدم وكرجل".

المصدر: أ ف ب