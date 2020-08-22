الإفراج عن ماغواير قائد مانشستر يونايتد بعد مشاجرة في اليونان

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن سلطات الادعاء اليونانية، أفرجت اليوم السبت، عن قائده هاري ماغواير، بعد احتجازه لمدة يومين عقب مشاجرة في جزيرة ميكونوس اليونانية.

وقال يونايتد في بيان: "عقب المثول أمام المحكمة اليوم، تأجلت القضية لمنح الفريق القانوني مزيدا من الوقت للاطلاع على التفاصيل".

وأضاف البيان: "أقر هاري بأنه غير مذنب بارتكاب أي تهمة. سيكون من غير المناسب بالنسبة للنادي أو للاعب الإدلاء بمزيد من التصريحات بينما تستمر الإجراءات القانونية".

ومن جهتها، قالت الشرطة اليونانية، إن ماغواير، لاعب منتخب إنجلترا، سيرد على الاتهامات الموجهة إليه في الأسبوع المقبل.

ونقلا عن موقع محلي، قالت صحيفة "إيثنوس" اليونانية، إن السلطات وجهت إلى ماغواير تهمة التشاجر وهي تعتبر جنحة في اليونان.

وهذا يعني إمكانية عدم مثول ماغواير (27 عاما) شخصيا أمام المحكمة في 25 أغسطس الجاري.

وسافر ماغواير، الذي يعد أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم بعدما انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، إلى اليونان لقضاء إجازته الصيفية، بعدما ودع اليونايتد منافسات مسابقة الدوري الأوروبي من الدور ثمن النهائي على يد إشبيلية، بخسارته بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: رويترز