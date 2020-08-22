تلميذ "الإمبراطور الروسي الأخير" ينتقم لأستاذه بضربة "قاتلة".. فيديو

سحق الروسي فاديم نيمكوف البطل الأمريكي رايان بايدر، في النزال الذي جمعهما، فجر اليوم السبت، على لقب بطل العالم ضمن بطولة "بيلاتور- Bellator 244" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

ووجه المقاتل الروسي ضربة قوية بقدمه إلى رأس البطل الأمريكي، في الجولة الثانية، افقدته توازنه وسقط على أرض الحلبة، ومن ثم انهال نيمكوف بوابل من الضربات على بايدر، قبل أن يتدخل الحكم ويوقف المواجهة معلنا فوز الروسي بالضربة الفنية القاضية، في النزال الذي جمعهما في مدينة أونكاسفيل بولاية كونيتيكت الأمريكية.

Vadim Nemkov came away with his 7th straight W and light heavyweight gold tonight at #Bellator244. pic.twitter.com/oMMFzUryzL — BellatorMMA (@BellatorMMA) August 22, 2020

وثأر نيمكوف الذي ينتمي إلى فريق " Fedor Team" بذلك لمدربه "الإمبراطور الروسي الأخير" فيودور يمليانينكو، الذي مني بهزيمة ساحقة بالضربة القاضية أمام بايدر نفسه، في غضون 35 ثانية فقط، في النزال الذي جمعهما، فجر يوم الأحد 27 يناير 2019.

ودخل رايان بيدر حينها تاريخ منظمة "Bellator" كأول مقاتل يحمل لقب بطل "بيلاتور" لوزنين مختلفين في آن واحد.

ومني بايدر (37 عاما) بالهزيمة السادسة في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 27 انتصارا، وفقد حزام بطل الوزن الخفيف الثقيل.

في المقابل حقق فاديم نيمكوف (28 عاما)، انتصاره الثاني عشر في مسيرته الاحترافية، مقابل هزيمتين.

المصدر: RT