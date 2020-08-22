بعد دردشة مع غوارديولا.. مدرب برشلونة يكشف مصير ميسي

تواصل رونالد كومان، المدرب الجديد لبرشلونة، مع صديقه، المدرب السابق لـ"البارسا" والحالي لمانشستر سيتي، بيب غوارديولا، قبل أن يرد على مخاوف رحيل ليونيل ميسي عن "البلاوغرانا".

وأثيرت مؤخرا شائعات حول رغبة ميسي بالرحيل عن نادي برشلونة، مع بقاء عام واحد فقط على عقده الحالي، ولهذا فإن مهمة كومان الأولى هي إقناع اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بالبقاء في النادي الكتالوني.

إقرأ المزيد

ويصر كومان على استمرار ميسي مع برشلونة، حيث قال لوسائل إعلام هولندية: "ميسي لديه عقلية الفائز، أنا قريب جدا من بيب غوارديولا وما زلت على اتصال به الآن.. أخبرني بيب أن ميسي يريد الفوز، إنه يريد الفوز بكل شيء، وإذا لم يفز، فيمكنه أن يتضايق كثيرا، وأنا أتطلع كثيرا للعمل معه".

وأضاف: "يجب أن أتأكد من أن ميسي سيكون قادرا على العمل بشكل جيد في هذا الفريق، وأنه يشعر بأهميته، إنه قائد هذا النادي، يجب أن ينهي مسيرته هنا، ميسي هو برشلونة وبرشلونة هو ميسي".

وكان كومان، تولي زمام الأمور في برشلونة قبل أيام، بعد إقالة المدرب السابق، كيكي سيتين، إثر سقوط "البارسا" المدوي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-8، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: mirror