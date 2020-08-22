برشلونة يستقر على خليفة سواريز

بات المهاجم الهولندي لنادي ليون الفرنسي، ممفيس ديباي، أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعزيز خط هجوم "البلاوغرانا".

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن المدرب الهولندي الجديد لنادي برشلونة، رونالد كومان، يريد أن يرى مواطنه، ديباي، بقميص الفريق الكتالوني، انطلاقا من الموسم الجديد.

وأوضحت أن كومان، الذي ترك منصبه على رأس الإدارة الفنية لمنتخب هولندا لتدريب برشلونة، يود التعاقد مع ديباي، الذي يعرف جيدا قدراته، بحكم إشرافه عليه في منتخب "الطواحين".

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وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن التعاقد مع ديباي، البالغ من العمر 26 عاما، سيعزز خط هجوم برشلونة، وربما يحل الدولي الهولندي محل الأوروغوياني، لويس سواريز، المتوقع رحيله عن الفريق الكتالوني هذا الصيف، وقد يكون فريقه السابق أياكس، وجهته المقبلة.

وكشفت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن كومان، حدد قائمة تضم لاعبين معروفين للتعاقد معهم هذا الصيف، وهم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، والهولندي فان دي بيك، نجم أياكس الهولندي، والإسباني إيريك غارسيا، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إلا أن المعضلة الكبيرة التي قد تواجه "البارسا" حتى ولو تحققت كل أهدافه في سوق الانتقالات، هي رحيل القائد والنجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، الذي يرغب في مغادرة الفريق.

المصدر: vesti.ru