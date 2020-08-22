التشكيلة المتوقعة ليوفنتوس تحت قيادة بيرلو.. فهل يتوج مع رونالدو بدوري الأبطال؟

بعد أن تلاشى الغبار على التعيين المفاجئ لأندريا بيرلو كمدير فني ليوفنتوس، تحول الاهتمام الآن إلى الشكل والطريقة التي سيلعب بها فريق "السيدة العجوز" تحت قيادة مدربه الشاب الجديد.

وعين يوفنتوس، لاعبه السابق بيرلو(41 عاما)، الذي لم يسبق له تدريب أي فريق بعد اعتزاله كرة القدم، على رأس الإدارة الفنية لفريق "السيدة العجوز"، خلفا لماوريتسيو ساري، الذي أقيل من منصبه، إثر إقصاء الفريق من ثمن نهائي النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا على يد ليون.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن بيرلو، سيحدث ثورة في يوفنتوس، من خلال تسريح بعض اللاعبين واستقدام آخرين، لتشكيل فريق قادر على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، الغائب عن خزائن اليوفي منذ العام 1996.

وذكرت الصحيفة، أن اللاعبين مثل الأرجنتيني غونزالو هيغواين، والألماني سامي خضيرة، سيغادرون الفريق هذا الصيف، بينما تطرح علامات استفهام كثيرة حول مصير لاعبين آخرين، بما فيهم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا.

في المقابل، سيحاول يوفنتوس تعزيز صفوفه بلاعبين جدد، وتعاقد بالفعل مع البرازيلي آرثر ميلو من برشلونة، كما سيعود السويدي ديان كولوسيفسكي إلى الفريق هذا الصيف، بعد نهاية فترة إعارته إلى بارما، لكن بيرلو يرغب في التعاقد مع لاعبين من اختياره ليضع بصمته على المجموعة.

ويأتي في مقدمة المراكز التي يرغب بيرلو في ترميمها، مركز المهاجم الصريح، ويفاضل حاليا بين المهاجم المكسيكي لنادي ولفرهامبتون، راؤول خيمينيز، ومهاجم نادي أرسنال، الفرنسي ألكسندر لاكازيت، بينما هناك صخب لإضفاء دماء جديدة على الرواقين الأيمن الأيسر، حيث يبرز اسم أليساندرو فلورينزي، لاعب روما، لشغل مركز الظهير الأيمن، ومدافع أتلانتا، روبن جوسينس، للعب في الجبهة اليسرى.

ونستعرض التشكلية والأسلوب الذي سينهجه بيرلو لو تحققت كل أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية:

1- خطة 3-5-2

في حراسة المرمى: تشيزني

في خط الدفاع : دي ليخت، بونوتشي، ميريح ديميرال

في خط الوسط : روبن جوسينس، أليساندرو فلورينزي، أدريان رابيو، بنتانكور، آرثر ميلو

في خط الهجوم: كريستيانورونالدو، ألكسندر لاكازيت.

dailymail.co.uk

2- خطة 4-3-3

في حراسة المرمى: تشيزني

في خط الدفاع : دي ليخت، بونوتشي، روبن جوسينس، أليساندرو فلورينزي

في خط الوسط: أدريان رابيو، بنتانكور، آرثر ميلو

في خط الهجوم : كريستيانورونالدو، ألكسندر لاكازيت، ديان كولوسيفسكي.

dailymail.co.uk

المصدر: ديلي ميل