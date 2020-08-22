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شاهد.. ردة فعل لوبيتيغي بعدما رد الاعتبار لنفسه وتجاوز إخفاقه مع ريال مدريد

الرياضة

شاهد.. ردة فعل لوبيتيغي بعدما رد الاعتبار لنفسه وتجاوز إخفاقه مع ريال مدريد
Reuters
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لم يتماسك مدرب نادي إشبيلية، الإسباني يولين لوبيتيغي، نفسه، وأجهش بالبكاء، بعد فوز فريقه على إنتر ميلانو، أمس الجمعة، في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي.

ورصدت الكاميرات، لوبيتيغي وهو يبكي بحرقة عقب نهاية المباراة، بفوز الفريق الأندلسي بنتيجة 3-2، وذلك بعد الإخفاقات والضغوط التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

وكان لوبيتيغي، الذي تولى مسؤولية تدريب إشبيلية في العام 2019، أقيل من منصبه على رأس الإدارة الفنية لمنتخب إسبانيا قبل يومين من انطلاق نهائيات مونديال روسيا 2018، بسبب تعاقده مع ريال مدريد.

وفشل المدرب الإسباني بعدها فشلا ذريعا مع ريال مدريد، الذي أقاله بعد أربعة أشهر فقط من توليه المسؤولية، ليتعرض لهجوم وسخرية من الصحف، قبل أن يعيد لوبيتيغي الاعتبار لنفسه، بقيادته إشبيلية للتتويج بلقب الدوري الأوروبي عن جدارة واستحقاق.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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