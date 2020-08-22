لقطة النهائي.. نجم إشبيلية يستفز مدرب إنتر بمسك شعره للتأكد من أنه حقيقي أم مستعار (فيديو)

شهد نهائي بطولة الدوري الأوروبي بين إنتر ميلانو وإشبيلية، الذي أقيم أمس الجمعة، مشادات بين مدرب الفريق الإيطالي، أنطونيو كونتي، ونجم خط وسط الفريق الإسباني، إيفر بانيغا.

ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، فإن اللقطة تعود إلى الدقيقة 16 من الشوط الأول، عندما قام كونتي باحتجاجات قوية ضد حكم المباراة مطالبا بركلة جزاء ثانية لفريقه، وهو ما جعل الأرجنتيني بانيغا يتوجه إليه ليطالبه بالهدوء والسخرية منه في الوقت ذاته .

وأكدت الصحيفة أن بانيغا، أمسك بشعر كونتي وسأله قائلا: "هذا شعر حقيقي أم مستعار!".

🎥المشاجرة التي حدثت بين أنتونيو كونتي وإيفر بانيغاpic.twitter.com/5RddFwNyOD

من الواضح أن الإيطالي سخر من طول لاعب #اشبيلية، فكان رد بانيغا هو سؤاله عمّا إذا كان شعره حقيقياً أو مستعاراً 😅 — نَص تكتيكي (@tactext) August 21, 2020

ورد عليه كونتي غاصبا: "سأنتظرك في الخارج بعد المباراة".

وكادت هذه المناوشات تتحول إلى اشتباك بين كونتي وبانيغا، لولا تدخل الحكم، الذي هدأ الأوضاع قبل أن يوجه بطاقة صفراء للمدرب الإيطالي، بسبب احتجاجه على القرارات التحكيمية.

وانتهت المباراة بفوز مثير لإشبيلية، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج الفريق الأندلسي بلقب الدوري الأوروبي للمرة السادسة في تاريخه.

المصدر: وكالات