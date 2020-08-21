يوفنتوس يفسخ عقدي نجمين سابقين في ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إيطالي، يوم الجمعة، أن يوفنتوس قرر فسخ تعاقد لاعبيه الأرجنتيني غونزالو هيغواين والألماني سامي خضيرة، ليتأكد رحيلهما عن صفوف "البياكونيري".

وأفادت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، بأن أندريا بيرلو، المدير الفني الجديد ليوفنتوس، يستعد للتخلص من الحرس القديم للمدرب السابق ماوريسيو ساري.

وأوضح المصدر، أن هناك قلقا من قبل مسؤولي يوفنتوس، باعتبار أن الثنائي ليس لديهما النية لإنهاء عقديهما في وقت مبكر، في الوقت الذي لا يرغب فيه بيرلو في تواجدهما ضمن مشروعه الجديد.

وسيحاول يوفنتوس التوصل لاتفاق مع ممثلي كلا اللاعبين بشأن المستحقات المتبقية لهما، لإنهاء إجراءات فسخ التعاقد.

يذكر أن يوفنتوس تخلص من الفرنسي بليز ماتويدي، الذي انتقل إلى صفوف إنتر ميامي، ويسعى للتخلص من 3 لاعبين آخرين، وهم فيدريكو برنارديسكي، والبرازيلي دوغلاس كوستا، وربما البرازيلي الآخر أليكس ساندرو، ولكن رحيلهم لن يكون مجانا.

المصدر: وكالات