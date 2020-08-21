رئيس ريال مدريد يستقر على بديل زيدان تحسبا لرحيله المفاجئ

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، استقر على المدرب المقبل للفريق الملكي، تحسبا لرحيل الفرنسي زين الدين زيدان، بشكل مفاجئ.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن بيريز ممتن للغاية من عمل زيدان مع الفريق الملكي خلال الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن بيريز وعد بترك زيدان يعمل في ريال مدريد، طالما أن الفرنسي يرغب في البقاء، لكن رئيس الملكي مقتنع أن زيزو يمكنه الرحيل فجأة عن النادي مرة أخرى.

وأوضحت أن بيريز يستعد لهذه اللحظة، لذا ينوي تعيين، راؤول غونزاليس، مدرب الفريق الرديف لريال مدريد خلفا لزيدان، عندما يقرر الأخير الرحيل.

وسبق أن رحل زيدان عن ريال مدريد، بشكل مفاجئ، عقب الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2018.

يذكر أن عقد زين الدين زيدان مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022.

المصدر: وكالات