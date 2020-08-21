الأهلي يكافئ لاعبيه بجوائز مالية بعد الفوز على "الزعيم"

قدمت إدارة أهلي جدة، 15 ألف ريال لكل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم، مكافأة تحفيزية بعد الفوز على الهلال (2-1)، أمس الخميس، ضمن المرحلة الـ26 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث عبد الإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة النادي، في غرفة الملابس مع اللاعبين بعد المباراة، وهنأهم بالفوز والأداء الرفيع الذي قدموه في "الكلاسيكو"، مثنيا على جهودهم، وتألقهم، قبل أن ينبئهم بالمكافآت المرصودة.

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وتأتي هذه الخطوة دعما لجهود عناصر الفريق، من قبل المسؤولين في النادي الأخضر، بعد تحقيقهم 3 انتصارات من أصل 4، بعد استئناف الأنشطة في الرابع من أغسطس الجاري، حيث فاز الأهلي على الحزم (4-2)، ثم كسب "ديربي" جدة ضد الاتحاد (2-1)، قبل أن يخسر أمام الفيصلي بهدفين من دون رد، ثم عاد إلى سكة الانتصارات من بوابة الهلال.

المصدر: وكالات