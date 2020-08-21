أتلتيكو مدريد يبرم أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية (فيديو وصور)

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي، عن إبرامه أولى صفقاته للموسم الجديد، بالتعاقد مع الحارس الدولي الكرواتي، إيفو غيربيتش، لمدة 4 مواسم.

وجاء انتقال غيربيتش إلى نادي العاصمة الإسبانية في عملية تضمنت انتقال البرازيلي، أليكس دوس سانتوس، حارس مرمى فريق الشباب بالروخي بلانكوس، إلى لوكوموتيف زغرب الكرواتي.

وسيصبح غيربيتش، الحارس الثاني للفريق المدريدي، بعد تأكد رحيل أنطونيو أدان لصفوف سبورتنغ لشبونة البرتغالي، بعد موسمين خاض فيهما 7 مباريات.

[🎙] التصريحات الأولى لإيفو غيربيتش بعد التحاقه بصفوف الروخيبلانكوس



"إنه لحلم لي أن ألعب لأحد أفضل الأندية في العالم"



🧤 #مرحبا_غيربيتش

🔴⚪️ #آوبا_أتليتيpic.twitter.com/w8iTNfBJ5h — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) August 20, 2020

ولعب إيفو غيربيتش، في صفوف لوكوموتيف زغرب، في 74 مباراة.

[😊⚽️] مرحبا بك، إيفو!



👍 غيربيتش تخطى الفحوصات الطبية التي أجريت له في مصحة @ClinicaNavarra قبل التوقيع على عقد انتقاله إلى الروخيبلانكوس 👏👏



🧤 #مرحبا_غيربيتش

🔴⚪️ #آوبا_أتليتيpic.twitter.com/LZ88j31NP4 — أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) August 20, 2020

المصدر: وكالات