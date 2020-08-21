أتلتيكو مدريد يبرم أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية (فيديو وصور)
أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي، عن إبرامه أولى صفقاته للموسم الجديد، بالتعاقد مع الحارس الدولي الكرواتي، إيفو غيربيتش، لمدة 4 مواسم.
وجاء انتقال غيربيتش إلى نادي العاصمة الإسبانية في عملية تضمنت انتقال البرازيلي، أليكس دوس سانتوس، حارس مرمى فريق الشباب بالروخي بلانكوس، إلى لوكوموتيف زغرب الكرواتي.
#أتلتيكوس_عبر_العالم، حارسنا الجديد له رسالة لكم جميعا يدعى غيربتش، إيفو غيربتش... وينطق هكذا 🇭🇷— أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) August 20, 2020
🧤 #مرحبا_غيربتش🔴⚪️ #آوبا_أتليتيpic.twitter.com/ZcjhbA54FU
وسيصبح غيربيتش، الحارس الثاني للفريق المدريدي، بعد تأكد رحيل أنطونيو أدان لصفوف سبورتنغ لشبونة البرتغالي، بعد موسمين خاض فيهما 7 مباريات.
[🎙] التصريحات الأولى لإيفو غيربيتش بعد التحاقه بصفوف الروخيبلانكوس— أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) August 20, 2020
"إنه لحلم لي أن ألعب لأحد أفضل الأندية في العالم"
🧤 #مرحبا_غيربيتش
🔴⚪️ #آوبا_أتليتيpic.twitter.com/w8iTNfBJ5h
ولعب إيفو غيربيتش، في صفوف لوكوموتيف زغرب، في 74 مباراة.
[😊⚽️] مرحبا بك، إيفو!— أتلتيكو مدريد (@AtletiArab) August 20, 2020
👍 غيربيتش تخطى الفحوصات الطبية التي أجريت له في مصحة @ClinicaNavarra قبل التوقيع على عقد انتقاله إلى الروخيبلانكوس 👏👏
🧤 #مرحبا_غيربيتش
🔴⚪️ #آوبا_أتليتيpic.twitter.com/LZ88j31NP4
المصدر: وكالات