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أتلتيكو مدريد يبرم أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية (فيديو وصور)

الرياضة

أتلتيكو مدريد يبرم أولى صفقاته في فترة الانتقالات الصيفية (فيديو وصور)
Reuters Sergio Perez
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أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي، عن إبرامه أولى صفقاته للموسم الجديد، بالتعاقد مع الحارس الدولي الكرواتي، إيفو غيربيتش، لمدة 4 مواسم.

وجاء انتقال غيربيتش إلى نادي العاصمة الإسبانية في عملية تضمنت انتقال البرازيلي، أليكس دوس سانتوس، حارس مرمى فريق الشباب بالروخي بلانكوس، إلى لوكوموتيف زغرب الكرواتي.

وسيصبح غيربيتش، الحارس الثاني للفريق المدريدي، بعد تأكد رحيل أنطونيو أدان لصفوف سبورتنغ لشبونة البرتغالي، بعد موسمين خاض فيهما 7 مباريات.

ولعب إيفو غيربيتش، في صفوف لوكوموتيف زغرب، في 74 مباراة.

المصدر: وكالات

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