اعتقال أغلى مدافع في العالم ماغواير في اليونان

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على اللاعب الدولي الإنجليزي، هاري ماغواير، قائد فريق مانشستر يونايتد، بسبب دخوله في مشاجرة مع سياح إنجليز في اليونان.

وذكرت صحيفة "بروتو ثيما" اليونانية، أن ماغواير، اشتبك مع سائحين إنجليزيين خلال تواجده في جزيرة ميكونوس، وعندما تدخلت الشرطة اليونانية لفض المشاجرة، حاول المدافع الدولي الإنجليزي مقاومة رجال الشرطة، مما عرضه للاعتقال.

وأشارت تقارير إعلامية إنجليزية، إلى أنه تم تقييد ماغواير بالأصفاد، واقتيد إلى مخفر الشرطة للتحقيق معه.

وأكد مانشستر يونايتد، اعتقال مدافعه، حيث قال في بيان اليوم الجمعة: "النادي على علم بالواقعة التي تخص هاري ماغواير".

Manchester United confirm they are aware of an alleged incident involving captain Harry Maguire in Mykonos last night.



They say contact has been made "and he is fully co-operating with the Greek authorities".



The club say they will be making no further comment #MUFCpic.twitter.com/HLZ88rRPiE — BBC RM Sport (@BBCRMsport) August 21, 2020

وأضاف: "تم التواصل مع ماغواير، وهو يتعاون بشكل كامل مع السلطات اليونانية.. لن نقوم بتعليق أكثر على ذلك في الوقت الحالي".

وسافر ماغواير، الذي يعد أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم بعدما انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، إلى اليونان لقضاء إجازته الصيفية، بعدما ودع اليونايتد منافسات مسابقة الدوري الأوروبي من الدور ثمن النهائي على يد إشبيلية، بخسارته بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات