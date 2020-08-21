دجوكوفيتش يكشف سبب موافقته على المشاركة في أمريكا المفتوحة

أقر الصربي نوفاك دجوكوفيتش، أنه كان قريبا من عدم المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس هذا العام بسبب فيروس كورونا، إلا أنه عاد عن قراره في سعيه لصناعة التاريخ.

وكشف المصنف أولا عالميا، المتوج بـ17 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، في حديث مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن ملاحقة السويسري روجر فيدرر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولات الكبرى (20 لقبا)، كانت بالطبع سببا كبيرا لخوض غمار بطولة أمريكا المفتوحة، التي تنطلق في 31 أغسطس الحالي.

وأضاف "نولي"، أن "أحد الأسباب التي تجعلني استمر في ممارسة كرة المضرب الاحترافية على هذا المستوى، هي لأنني أرغب في تحقيق إنجازات أكبر في عالم كرة المضرب".

وأوضح دجوكوفيتش (33 عاما)، الذي اتخذ قراره النهائي بشأن المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة، قبل أسبوع من وصوله إلى نيويورك حيث سيشارك أيضا في نهاية الأسبوع الحالي في دورة سينسيناتي للماسترز (ألف نقطة)، المقامة استثنائيا هذا العام في نيويورك: "كنت قريبا من عدم المجيء. كان هناك العديد من عدم اليقين".

وحقق اللاعب الملقب بـ"دجوكو"، خمسة ألقاب في بطولات "الغراند سلام" من أصل آخر سبع ممكنة، وقرر السفر إلى الولايات المتحدة بعد أن حصل على تطمينات من المسؤولين الأوروبيين، تضمن للاعبين الذين سيعودون من الولايات المتحدة عدم الالتزام بالحجر الصحي لفترة طويلة، قبل المشاركة في الدورات والبطولات الأوربية لاسيما بطولة "رولان غاروس" الفرنسية.

ويغيب عن بطولة أمريكا المفتوحة، كل من فيدرر، الذي انتهى موسمه بسبب جراحة في ركبته، والإسباني رافائيل نادال، حامل اللقب، بسبب مخاوف من جائحة فيروس كورونا.

المصدر: أ ف ب