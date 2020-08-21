بينهم نجم ليفربول.. كومان يستقر على ضم أربعة لاعبين إلى برشلونة هذا الصيف

كشفت تقارير إعلامية إسبانية وإنجليزية، أسماء اللاعبين الذين يريد مدرب برشلونة الجديد، الهولندي، رونالد كومان، التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة "آس"، فإن الأهداف الرئيسية لكومان في سوق الانتقالات الحالية، هي مدافع مانشستر سيتي، الإسباني إيريك غارسيا، ولاعب وسط أياكس أمستردام، الهولندي دوني فان دي بيك، ومهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

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ومن جهته، أورد موقع "AD Sportwereld"، أن كومان سيحث أيضا إدارة برشلونة على التعاقد مع مواطنه جورجينيو فينالدوم، نجم خط وسط نادي ليفربول.

وأوضح المصدر، أن كومان على دراية جيدة بقدرات فينالدوم، البالغ من العمر 29 عاما، الذي أشرف على تدريبه في منتخب هولندا.

وأشار إلى أن ليفربول قد يسمح برحيل فينالدوم، الذي يتبقى في عقده عام واحد، وفي حال عدم تمديده وبقاء الدولي الهولندي مع "الريدز" حتى صيف العام المقبل، فسيرحل بعدها مجانا.

وكان نادي برشلونة عين، يوم الأربعاء الماضي، كومان على رأس الإدارة الفنية للفريق، خلفا للمدرب كيكي سيتين، الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة العريضة أمام بايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بنتيجة 2-8.

المصدر: AS + AD Sportwereld