مدرب إشبيلية يشيد بإنتر ميلان قبيل مواجهتهما في نهائي الدوري الأوروبي

كال مدرب إشبيلية، الإسباني، يولن لوبتيغي، المديح لمنافسه في نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم إنتر ميلان، قبل مواجهتهما مساء اليوم الجمعة.

وقال لوبتيغي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الفريقين: "إنتر يزخر بلاعبين من طراز عالمي، لكننا نشعر بالحماس لخوض النهائي ونسعى لتقديم أداء رائع".

وأضاف "يجب أن نستغل نقاط قوتنا وأن نجتهد كفريق ونتحلى بالثقة".

وحذر لوبتيغي لاعبيه من أن ارتكاب الأخطاء يعني التعرض لعقاب بلا شفقة أمام فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ومن جهته، أكد مدرب إنتر ميلان، كونتي، الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي ودوري الدرجة الأولى الإيطالي ثلاث مرات مع يوفنتوس، أنه يشعر بمسؤولية للفوز بلقب مع إنتر.

وأوضح: "في اللحظة التي قبلت فيها هذه الوظيفة قلت إنني سأسعى للفوز بشيء، وهذا الإحساس تزايد كل يوم.. لدي مجموعة جيدة جدا من اللاعبين الراغبين دائما في التطور والعمل بجد، والآن أمامهم فرصة لتحقيق إنجاز تاريخي".

وفاز إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي خمس مرات، وهو رقم قياسي، لكن إنتر يبدو الأوفر حظا للفوز بلقب النسخة الحالية، بعد أن سحق شاختيار دونيتسك الأوكراني 5-0 في قبل النهائي، بفضل تألق ثنائي هجومه، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، والبلجيكي روميلو لوكاكو.

المصدر: وكالات