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شاهد.. لاعب كرة سلة يلوي الحلقة الحديدية بضربة ساحقة "سلام دانك"

الرياضة

شاهد.. لاعب كرة سلة يلوي الحلقة الحديدية بضربة ساحقة
Reuters
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توقفت مباراة فريق لوس أنجلوس ليكرز ومنافسه بورتلاند ترايل بلايزرز، ضمن الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA) بسبب إلتواء وميلان في الحلقة الحديدية للسلة.

وقام دوايت هوارد لاعب ليكرز بضربة ساحقة أدت إلى إلتواء الحلقة الحديدية، الأمر الذي انتبه إليه زميله أنطوني ديفيس، لتتوقف المواجهة لبعض الوقت لترميم السلة. 

وخسر لوس أنجلوس ليكرز أمام بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة (93-100) نقطة، في المباراة الأولى بينهما ضمن المرحلة الأولى لدور "البلاي أوف"، التي جرت في مجمع حديقة "ديزني وورلد" في أورلاندو.
المصدر: وكالات

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