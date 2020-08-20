كومان قد يقال من منصبه حتى ولو حقق الثلاثية مع برشلونة

أكد فيكتور فونت، أحد المرشحين لرئاسة نادي برشلونة، أنه سيقيل رونالد كومان من منصب المدير الفني فور وصوله لرئاسة النادي الكتالوني، بغض النظر عن نتائجه وإنجازاته.

وقال فونت في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، تعليقا على قرار تعيين كومان كمدرب جديد لبرشلونة: "تغيير المدرب لا يحل الأزمة الرياضية والمؤسسية والاقتصادية التي يعيشها نادي برشلونة، إنه هروب إلى الأمام لجوسيب ماريا بارتوميو (رئيس نادي برشلونة الحالي) ومجلس إدارته".

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وأضاف: "بالطبع كومان هو أسطورة برشلونة، وعلينا أن نشكره لأنه على الرغم من الوضع المعقد الذي نعيشه فهو على استعداد لتحمل هذه المسؤولية، وأتمنى له التوفيق".

وبسؤاله عن تصريحه الشهير بإقالة كومان حال نجاحه في انتخابات برشلونة، قال فونت: "حتى لو فاز بالثلاثية الموسم المقبل فلن يكون مدربي، عليك أن تضع هذه العبارة في السياق لديكم".

ويعتبر فونت، أسطورة برشلونة والمدرب الحالي لنادي السد القطري، تشافي هرنانديز، مرشحه الأول لتدريب "البارسا"، في حال فوزه بانتخابات مجلس إدارة الفريق المقررة في شهر مارس المقبل.

وكان كومان، عين أمس الأربعاء على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة، خلفا لكيكي سيتين، الذي أقيل منصبه على خلفية الهزيمة المهينة للفريق الكتالوني أمام بايرن ميونيخ، بنتيجة 8-2، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات