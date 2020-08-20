"إينيوس" يستبعد الأسطورة فروم من قائمة الفريق لطواف فرنسا

استبعد فريق "إينيوس"، بطل طواف فرنسا للدراجات الهوائية أربع مرات، البريطاني كريس فروم، وبطل نسخة 2018، الويلزي غيراينت توماس، من المشاركة في نسخة هذا العام.

وشرح الفريق البريطاني أمس الأربعاء، قراره في بيان، حيث قال: "غيراينت توماس يستهدف طواف جيرو الإيطالي.. وفيما يخص كريس فروم، فهو يستهدف طواف فويلتا الإسباني".

وقال مدير الفريق، دايف برايلسفورد، إن فروم (35 عاما) المولود في كينيا "يحتاج إلى الوقت"، إذ يحاول استعادة لياقته بعد تعرضه لحادث رهيب بسرعة عالية العام الماضي في سباق "دوفينيه"، كاد ينهي مسيرته، إذ تعرض لكسور في فقرات عنقه، وفي عظم الفخذ، والورك، والكوع، والضلوع.

وأضاف برايلسفورد: "كريس فروم أسطورة في رياضتنا، بطل حقيقي أثبت عزما وتصميما رائعين للعودة من حادث العام الماضي. نريد دعمه للمشاركة في طواف آخر كبير، وفويلتا (طواف إسبانيا) يمنحه المزيد من الوقت لمتابعة تطوره على أعلى مستوى".

وفي ظل استبعاد فروم وتوماس (34 عاما)، سيكون حامل لقب النسخة الماضية لطواف فرنسا، الكولومبي إيغان برنال، قائدا لفريق "إينيوس" في نسخة هذا العام، المقررة بين 29 أغسطس الجاري و20 سبتمبر المقبل.

المصدر: وكالات