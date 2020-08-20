للمرة الأولى.. استدعاء أنسو فاتي إلى تشكيلة المنتخب الإسباني

استدعي نجم برشلونة الشاب، أنسو فاتي، إلى المنتخب الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى استعدادا لمواجهتي ألمانيا وأوكرانيا الشهر المقبل في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

وأعلن لويس أنريكي، مدرب المنتخب الإسباني عن تشكيلة "لا روخا" اليوم الخميس، وضمت:

- في حراسة المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، كيبا اريسابالاغا (تشيلسي الإنجليزي)، أوناي سيمون (أتلتيك بلباو).

- في خط الدفاع: خيسوس نافاس (إشبيلية)، داني كارفاخال وسيرخيو راموس (ريال مدريد)، باو توريس (فياريال)، دييغو لورنتي (ريال سوسييداد)، خوسيه لويس غايا (فالنسيا)، سيرخيو ريغيلون (إشبيلية)، إريك غارسيا (مانشستر سيتي الإنجليزي)

- في خط الوسط: فابيان (نابولي الإيطالي)، تياغو الكانتارا (بايرن ميونيخ الألماني)، سيرجيو بوسكيتس (برشلونة)، رودري (مانشستر سيتي)، ميكيل ميرينو (ريال سوسييداد)، داني أولمو (لايبزيغ الألماني)، أوسكار رودريغيز (ليغانيس).

- في خط الهجوم: رودريغو وفيران توريس (فالنسيا)، ميكيل أويارسابال (ريال سوسييداد)، أداما تراوري (ولفرهامبتون الإنجليزي)، ماركو أسنسيو (ريال مدريد)، أنسو فاتي (برشلونة).

⚠️ OFICIAL | ¡Estos son los convocados por @LUISENRIQUE21 para los partidos de la UEFA Nations League ante Alemania y Ucrania!



😷 Las mascarillas ya están preparadas y el vestuario listo para recibir a los 24 elegidos.#SomosEspaña#SomosFederaciónpic.twitter.com/A4hu4K2NC3 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) August 20, 2020

وانضم فاتي إلى المنتخب الإسباني وهو لم يتجاوز الـ17 عاما من عمره، بعد أن برز هذا الموسم في صفوف برشلونة بتسجيله 8 أهداف في 33 مباراة خاضها ضمن جميع المسابقات.

وحصل فاتي، المولود في غينيا بيساو، على الجنسية الاسبانية في الـ20 من سبتمبر 2019.

ولم يكن فاتي الوجه الجديد الوحيد في التشكيلة الأولى لأنريكي منذ عودته لتدريب المنتخب في نوفمبر الماضي، بل ضمت أيضا ريغيلون وغارسيا وميرينو ورودريغيز وتراوري وتوريس.

وفي مقابل هذه الوجوه الجديدة، غاب عن التشكيلة لاعبون اعتادوا أن يكونوا بصحبة أبطال أوروبا 2008 و2012 ومونديال 2010، على غرار جوردي ألبا (برشلونة) أو ساوول نيغيز (أتلتيكو مدريد).

وهي التشكيلة الأولى لأنريكي منذ 18 شهرا (الأخيرة تعود إلى 15 مارس 2019) لأنه ابتعد بعدها عن المنتخب للبقاء بجانب ابنته تشاني التي توفيت في أغسطس الماضي عن تسعة أعوام بعد صراعها مع مرض سرطان العظم.

وترك أنريكي مكانه لمساعده روبرتو مورينو قبل أن يعود إلى منصبه في 19 نوفمبر، لكن من دون أن يتمكن من البدء الفعلي لوظيفته الجديدة-القديمة بسبب التوقف الذي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتلتقي إسبانيا في الثالث من سبتمبر مع ألمانيا في شتوتغارت في مستهل مشوارها في النسخة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، قبل أن تستضيف أوكرانيا في السادس منه في ضواحي مدريد على ملعب "الفريدو دي ستيفانو" حيث أكمل ريال مدريد موسمه بسبب أعمال التجديد في ملعبه التاريخي "سانتياغو برنابيو".

وتلعب إسبانيا في المجموعة الرابعة للمستوى الأول من البطولة القارية بجانب سويسرا أيضا.

المصدر: أ ف ب