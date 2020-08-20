مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من سحر "خاتم سليمان" خلال مواجهة الأهلي (فيديو)

حفز مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري لاعبيه على تحقيق الفوز خلال مواجهة الأهلي، المقررة بعد غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال منصور خلال فيديو تم بثه على قناة الزمالك للاعبين: "أنتم قادرون على الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، لكن هذا لا ينسينا أن الأهم هو الفوز بدوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "عليكم الاستمتاع بالمباراة المقبلة وتحقيق الانتصار على حساب الأهلي، لأن الفريق لا يحتاج سوى الفوز للتأكيد على أن الزمالك لا يخشى الأهلي، كما تحدثوا في مباراة فبراير الماضي".

وكشف رئيس الزمالك عن قيام وليد سليمان بعمل سحر، قائلا: "لابد من إيقاف المباراة فورا إذا شارك اللاعب مرتديا خاتمه لأنه يحمل السحر".

وأعلن منصور، مواعيد الأقساط المتبقية من عقود اللاعبين، حيث يحصل اللاعبون على دفعة مالية قبل مباراة الأهلي تعقبها دفعة ثانية قبل السفر الى المغرب، وثالثة بعد العودة.

وتابع: "فزنا على الأهلي في جميع المباريات، عدا المواجهة التي شارك فيها أحمد الشناوي حارس بيراميدز الحالي وتسبب في 3 أهداف، بعد جلسته مع محمود الخطيب بمنزل تركي آل الشيخ في القاهرة، قبل القمة بـ3 أيام".

ووعد منصور اللاعبين، وعلى رأسهم مصطفى محمد، بالسماح بالاحتراف، عقب التتويج ببطولة إفريقيا، مشددا على أنه لا يمانع في رحيل أي لاعب، مثلما حدث مع عبد الشافي وعمر جابر ومحمد إبراهيم.

واختتم: "التتويج باللقب الإفريقي سيعود بالنفع ماليا على النادي واللاعبين وسيوفر المكافآت والمزايا المالية".

المصدر: وكالات