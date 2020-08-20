النجم العربي الصاعد شرقي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

أصبح النجم الفرنسي - الجزائري، ريان شرقي، أصغر لاعب يشارك في تاريخ مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته أمس الأربعاء، في مباراة فريقه ليون ضد بايرن ميونيخ.

ودخل شرقي، الذي لم يحسم لحد الآن مستقبله الدولي بين اللعب لمنتخب فرنسا أو الجزائر، كبديل فى الشوط الثانى، وتحديدا في الدقيقة 73 من المباراة التي خسرها ليون بثلاثية نظيفة.

Rayan Cherki, who turned 17 on Monday, made the world's best left-back look bang average with his first touch of the game.



The youngest player to ever play in a Champions League semi-final and he does this? 😩👏https://t.co/Q21V7eKyF5pic.twitter.com/uPRFEF1eOE — SPORTbible (@sportbible) August 19, 2020

وبات بذلك، أصغر لاعب يشارك في مباريات نصف نهائي أعرق المسابقات الأوروبية، بعمر 17 عاما ويومين فقط.

ويعد شرقي رابع لاعب فقط، يبلغ من العمر 17 عاما، يلعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد مهاجم برشلونة السابق، بويان كريكيتش، ومدافع بايرن ميونيخ الحالي، دافيد ألابا، وجناح شالكه السابق وباريس سان جيرمان الحالي، يوليان دراكسلر.

ويملك شرقي أرقاما سابقة مميزة، حيث يعد أصغر لاعب يشارك في تاريخ مباريات الدوري الفرنسي، وكان ذلك في العام الماضي، كما أنه أصغر لاعب في نادي ليون يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأبدت أندية أوروبية عملاقة خلال الفترة الماضية، اهتمامها بالحصول على خدمات الموهبة شرقي، ويأتي على رأس هذه الأندية، قطبا الدوري الإسباني، ريال مدريد، وبرشلونة.

المصدر: وكالات