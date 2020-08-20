دوري الأبطال.. ليون يتحسر على فرصه الضائعة بعد الهزيمة أمام بايرن ميونيخ

تحسر فريق أولمبيك ليون الفرنسي على "الفرص التي أهدرها" بعد هزيمته بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونيخ الألماني في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس الأربعاء.

وأهدر الفريق الفرنسي، الذي أنهى الدوري في المركز السابع بسبب عدم اكتمال الموسم عقب تفشي فيروس كورونا مما سيبعده عن المنافسات الأوروبية في الموسم المقبل، أهدر أول فرصتين في المباراة.

وسدد لاعبه ممفيس ديباي خارج المرمى، فيما سدد زميله كارل توكو إيكامبي في القائم، إذ سيطر ليون في البداية على منطقة وسط الملعب وعثر على مساحات خلف دفاع الفريق الألماني.

وأهدر لاعبه الآخر الكاميروني توكو إيكامبي فرصة سهلة في الشوط الثاني ليفشل ليون في الاستفادة من الفرص التي أتيحت له لتقليص الفارق، بعدما أحرز سيرج جنابري هدفين في الشوط الأول.

وقال جونينيو المدير الرياضي لليون: "نشعر بحزن شديد. ليس من السهل تقبل الهزيمة في الدور قبل النهائي بدوري الأبطال، لكننا خرجنا من البطولة بفخر. كنا نعلم أننا نواجه فريقا أفضل منا، لكننا التزمنا بخطتنا، غير أنه من أجل الفوز على فريق مثل هذا تحتاج إلى استغلال فرصك. ربما كان الوضع أفضل لو سجلنا من فرصنا المبكرة".

واعترف توكو إيكامبي أنه كان يجب عليه هز الشباك، قائلا: "كان يمكننا تقديم الأفضل، وكان يمكننا التسجيل، خاصة أنا في الشوط الأول".

وأضاف: "(البايرن) قابل للهزيمة. لعبنا بشكل جيد وكنا نعلم أنه يجب علينا تقديم أكثر من طاقتنا للعبور، وفشلنا في ذلك. الهدف الأول كان مؤلما لنا".

واعترف المدرب رودي غارسيا أن فريقه ضل الطريق بعد الهدف الأول في الدقيقة 18.

وتابع: "نشعر بخيبة أمل لأننا افتقرنا للحظ في بداية المباراة ثم عانينا على المستوى الذهني لأننا شعرنا أن النتيجة ظالمة. لا أقول إنه كان يمكننا الفوز، لكن ربما تغير سير المباراة".

وقال أنطوني لوبيز، حارس مرمى ليون: "يمكن أن نشعر بالندم. كان يمكننا التقدم بهدفين نظيفين. حافظنا على آمالنا حتى النهاية".

المصدر: رويترز