أول تعليق لمدرب البايرن بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

قال مدرب بايرن ميونيخ، هانز فليك، إن فريقه احتاج للقليل من الحظ وكفاءة نجمه سيرج غنابري، للفوز على ليون 3-0، أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز غنابري هدفين، ثم أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث قبل دقيقتين من النهاية، لكن البايرن نجا من الضغط المبكر لليون الذي أهدر العديد من الفرص في بداية المباراة.

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وقال فليك في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "كانت مباراة عصيبة، وكنا نعلم أنها ستكون بهذا الشكل. ليون قدم أداء رائعا وضغط علينا، لكننا تمكنا من النجاة بقليل من الحظ، خاصة في البداية".

وتابع: "أداء سيرج غنابري الفردي أراح أعصابنا. هدف التقدم 1-0 كان مذهلا. لمسته الأخيرة بعد انطلاقته كانت رائعة".

وأضاف فليك عن اللاعب الألماني الدولي الذي أحرز تسعة أهداف في تسع مباريات في البطولة هذا الموسم: "تطوره على مدار السنوات الأخيرة كان رائعا، ويمكن مشاهدة أنه اقترب من الوصول إلى أعلى مستوى".

وسيلعب البايرن ضد باريس سان جيرمان، الذي تغلب بثلاثية نظيفة على لايبزيغ، في النهائي يوم الأحد المقبل، وسيكون عليه تحسين أدائه الدفاعي.

المصدر: وكالات