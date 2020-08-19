ليفربول يبيع لاعبين من أجل ضم ألكانتارا وصديق ساديو ماني

أفادت وسائل إعلام بريطانية يوم الأربعاء، بأن فريق ليفربول يخطط للتعاقد مع الإسباني تياغو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ الألماني، والسنغالي إسماعيلا سار لاعب فريق واتفورد الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، في تقرير لها، الألماني يورغن كلوب المدير الفني "للريدز" استقر على بيع لاعبي الفريق الصربي ماركو غرويتش والويلزي هاري ويلسون، اللذين لعبا في الموسم المنصرم على سبيل الإعارة في صفوف هيرتا برلين الألماني وبورنموث الإنجليزي على الترتيب.

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وتستهدف إدارة النادي الإنجليزي الحصول على 45 مليون يورو، جراء بيع اللاعبين من أجل التعاقد مع لاعبين أخرين وهما تياغو ألكانتارا، وإسماعيلا سار، مواطن مهاجم ليفربول ساديو ماني، وزميله في منتخب السنغال، والذي يلعب في صفوف فريق واتفورد، الذي هبط بنهاية الموسم إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "التشامبيون شيب".

وقالت صحيفة "ميرور" إن إدارة ليفربول مستعدة لبيع غرويتش (24 عاما) المتواجد حاليا مع "الريدز" في معسكره للتحضير للموسم الجديد، والمقام في النمسا، لو تلقت عرضا من أحد الأندية بـ20 مليون جنيه إسترليني.

أما هاري ويلسون فيعاني من إصابة، ولم ينضم لمعسكر الفريق في النمسا، ولكنه سيكون لائقا للمشاركة في مباراة الدرع الخيرية بين آرسنال وليفربول، والمقررة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات