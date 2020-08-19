كروس يكشف رد فعل لاعبي ريال مدريد على هزيمة برشلونة

اعترف الألماني توني كروس لاعب خط وسط فريق ريال مدريد بأن لاعبي "الميرينغي"، سخروا من برشلونة بعد هزيمته المذلة أمام بايرن ميونخ (2-8)، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كروس، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء: "لا يمكنني الإفصاح عن كل ما قيل بين لاعبي الريال في غروب الواتس، لكن يمكن للمرء أن يتخيل أنه لم يكن هناك ألم، بل احتفال خبيث".

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وأضاف: "خسارة برشلونة ضد بايرن، لم تكن الإخفاق الأوروبي الوحيد الذي احتفل به ريال مدريد، بل بعد هدف مانولاس مع روما، ركض الناس وهم يصرخون في الغرف.. والجميع هنا يعيش بهذه الطريقة".

وتابع النجم السابق للفريق البافاري: "ربما بايرن ميونخ نجح في أن يكسب عاطفة بعض الجماهير هنا كفريق ثان لهم على الأقل بعد هذه المباراة، ومع تتويجهم باللقب سيكون هناك موضوع آخر للحديث عنه".

وأتم كروس: "لقد تجاوزنا الإقصاء أمام مانشستر سيتي، لكن هذا لا يعني أن الأمر لم يعد يضايقني، فريال مدريد يجب أن يذهب أبعد من دور الـ16.. لكن الموسم كان جيدا".

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يذكر أن فريق ريال مدريد خرج من الدور ثمن النهائي للبطولة على يد مانشستر سيتي، إثر خسارته أمامه ذهابا وإيابا، وبنتيجة واحدة بهدف مقابل هدفين.

المصدر: وكالات