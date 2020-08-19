"ميسي" بطلا لكأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة

توج الجواد "ميسي"، بلقب كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة، بعد فوزه بالمركز الأول في المحطة البلجيكية الرابعة للنسخة الـ27 من بطولة سباقات الخيل العالمية.

ونجح "ميسي"، في قطع مسافة السباق الذي أقيم لمسافة 1600 متر غروب "3"، بزمن 1:46:82 دقيقة، وذلك بإشراف مالكه ومدربه فيدو كيرسميكرس، وقيادة الفارس جنتي مارين.

وحل "فريدي باي" في المرتبة الثانية، وجاء ثالثا "كونشيتا دي إيه"، في السباق الذي شهد مشاركة 12 خيلا في تحدي القمة البلجيكية، التي شهدت حالة تصادم طفيفة في عمق المستقيم عند منعطف النهاية بين "ماكالان" و"كونشيتا"، استفاد من خلالها الجواد "ميسي" وأصحاب المقدمة.

وتميز السباق بمشاركة أفضل إسطبلات الخيل العربية في بلجيكا وأوروبا من عمر أربع سنوات فما فوق، وتبلغ قيمة جوائزه 30 ألف يورو.

المصدر: وكالات