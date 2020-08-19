 
مباشر

آل الشيخ يرد على اتهامه بالمساعدة في انتقال نجوم الأهلي لبيراميدز

الرياضة

آل الشيخ يرد على اتهامه بالمساعدة في انتقال نجوم الأهلي لبيراميدز
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ok29

رد المستشار السعودي تركي آل شيخ، على اتهامه بالمساعدة في انتقال نجوم الأهلي المصري لكرة القدم إلى فريقه السابق نادي بيراميدز.

وكتب آل شيخ عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "حبايبي .. مساء الخير .. للتوضيح لم أعرض حاجة ولا عاوز حاجة... ومفيش حد تاخذو منه كلام عني إلا تركي بنفسه.. الباقي بيتكلم بلساني لمصالحه.. وتعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني".

آل الشيخ يرد على اتهامه بالمساعدة في انتقال نجوم الأهلي لبيراميدز

وتابع آل شيخ "اتهموني بأحمد فتحي (لاعب  الأهلي المرتقب رحيله إلى بيراميدز)، وبعدها كبر الموضوع واتهموني بفايلر (المدرب الحالي لنادي الأهلي)، وبعدها كبر الموضوع واتهموني برمضان صبحي (لاعب الأهلي المنتظر انتقاله أيضا إلى بيراميدز).. ربنا يستر على اللي جاي.. ربنا يهدي الجميع وفعلا بتمنى يلتزموا بكلمتهم (موجها حديثه لإدارة الأهلي)، إن كل واحد يركز في نفسه... هو أنا طلعت أتكلم من دماغي؟ منتو اللي بتتهموني بحاجات مليش فيها.. ولما بطلع أدافع يتقال عني عاوز أرجع!".

آل الشيخ يرد على اتهامه بالمساعدة في انتقال نجوم الأهلي لبيراميدز

يذكر أن آل الشيخ كان الرئيس الشرفي لنادي الأهلي، وتقدم باستقالته من منصه الفخري بعد تأزم علاقته بإدارة الفريق المصري.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا