آل الشيخ يرد على اتهامه بالمساعدة في انتقال نجوم الأهلي لبيراميدز

رد المستشار السعودي تركي آل شيخ، على اتهامه بالمساعدة في انتقال نجوم الأهلي المصري لكرة القدم إلى فريقه السابق نادي بيراميدز.

وكتب آل شيخ عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "حبايبي .. مساء الخير .. للتوضيح لم أعرض حاجة ولا عاوز حاجة... ومفيش حد تاخذو منه كلام عني إلا تركي بنفسه.. الباقي بيتكلم بلساني لمصالحه.. وتعبت وأنا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني".

وتابع آل شيخ "اتهموني بأحمد فتحي (لاعب الأهلي المرتقب رحيله إلى بيراميدز)، وبعدها كبر الموضوع واتهموني بفايلر (المدرب الحالي لنادي الأهلي)، وبعدها كبر الموضوع واتهموني برمضان صبحي (لاعب الأهلي المنتظر انتقاله أيضا إلى بيراميدز).. ربنا يستر على اللي جاي.. ربنا يهدي الجميع وفعلا بتمنى يلتزموا بكلمتهم (موجها حديثه لإدارة الأهلي)، إن كل واحد يركز في نفسه... هو أنا طلعت أتكلم من دماغي؟ منتو اللي بتتهموني بحاجات مليش فيها.. ولما بطلع أدافع يتقال عني عاوز أرجع!".

يذكر أن آل الشيخ كان الرئيس الشرفي لنادي الأهلي، وتقدم باستقالته من منصه الفخري بعد تأزم علاقته بإدارة الفريق المصري.

المصدر: RT