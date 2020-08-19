أول تعليق للقطري الخليفي بعد بلوغ سان جيرمان نهائي دوري الأبطال

أعرب القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، عن سعادته البالغة بتأهل فريقه إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على لايبزيغ في الدور نصف النهائي 3-0.

وقال الخليفي في تصريحات صحفية بعد نهاية المباراة التي استضافها ملعب "النور" في مدينة لشبونة البرتغالية أمس الثلاثاء: "هذا أهم يوم في تاريخ نادي باريس سان جيرمان في نسخته القطرية. لقد جئنا في عام 2012، وكان حلمنا هو الحصول على هذا اللقب. أتمنى الحصول عليه يوم الأحد المقبل، من أجل دعم هذه المسيرة المليئة بالتتويجات بأغلى الألقاب".

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وأكد رئيس سان جيرمان أن الفريق عبر إلى المباراة النهائية بعد أن تخطى فريقا صعبا ولا يستهان به، مضيفا أن "أبرز سمات الفريق حاليا أن شخصيته مختلفة، ولاعبيه متحدون ومقاتلون إلى آخر لحظة في أي مباراة، والدليل على ذلك الطريقة التي عبر بها أتالانتا الإيطالي في ربع النهائي".

وأوضح الخليفي أن "التواجد في المباراة النهائية هو هدف هام للفريق الباريسي، ولكن يبقى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هو الهدف الأسمى والأهم للنادي"، مضيفا أن "اللاعبين قاتلوا وكافحوا واستحقوا التواجد في المباراة النهائية على الرغم من أن البعض شكك في ذلك".

وختم الخليفي حديثه بقوله "سأتحدث مع اللاعبين وأقول لهم إنهم صنعوا التاريخ، ولكن يجب أن تنسوا هذه الليلة وتفكروا في النهائي.. أنا فخور بكم".

المصدر: وكالات