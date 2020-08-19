مشادات وألفاظ نابية في مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيغ (فيديو)

دخل مدرب باريس سان جيرمان، توماس توخيل، في مشادات كلامية مع أحد لاعبي نادي لايبزيغ بعد نهاية مباراة الفريقين التي أقيمت أمس الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه توخيل، وهو ينفجر في وجه أحد لاعبي لايبزيغ عقب صافرة نهاية المباراة.

توخيل للاعب لايبزيغ بعد المباراة: لا تستفزني.. لاتخليني أحط عكازتي في مؤ....... pic.twitter.com/6WpmJgtEb6 — Goalna (@Goalna) August 18, 2020

وصرخ توخيل في جه اللاعب الذي لم تتضح ملامحه من خلال الفيديو، قائلا: "لا تستفزني" مع بعض الكلمات النابية، قبل أن يغادر إلى غرفة تغيير الملابس، في حين رد عليه لاعب لايبزيع ببعض الكلمات أيضا.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على لايبزيغ بثلاثية نظيفة.

وينتظر "البي إس جي" في المباراة النهائية، الفائز من المواجهة التي ستجمع مساء اليوم الأربعاء بين بايرن ميونخ وليون.

المصدر: وكالات