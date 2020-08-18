تغييرات جديدة على أجندة المباريات الدولية من قبل الـ"فيفا"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إجراء تعديلات جديدة على موعد البطولات القارية، بالإضافة إلى جدولة بعض المباريات الدولية بطريقة مغايرة، بسبب فيروس كورونا المستجد وتداعياته.

وقال الـ"فيفا"، في بيان رسمي: "وافق مجلس الفيفا بالإجماع على مجموعة من التغييرات على جداول المباريات الدولية، بسبب الاضطراب العالمي الناجم عن فيروس كورونا، والذي لا يزال مستمرا في معظم أنحاء العالم".

Further changes to the international match calendars due to the COVID-19 pandemic unanimously approved by the Bureau of the Council - https://t.co/HpZ2sjAujZ — FIFA Media (@fifamedia) August 18, 2020

"تأتي هذه التغييرات بعد عملية تشاور شاملة مع الاتحادات والجهات المعنية بكرة القدم، وجاءت من خلال مجموعة العمل في الفيفا الخاصة بالتعامل مع نتائج فيروس كورونا".

"تم استبدال فترة المباريات الدولية التي كان مقررا لها من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2020، بفترة أخرى من 24 يناير إلى 1 فبراير 2022".

وواصل: "هذا القرار يسري على جميع الاتحادات القارية باستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما يعني أنه لا يوجد إطلاق إلزامي للاعبين من الاتحادات الأعضاء المشار لها في سبتمبر 2020".

"تشمل فترة المباريات الجديدة في يناير 2022 بطولة كأس الأمم الإفريقية، وسيتم تحديد التواريخ في مرحلة لاحقة، بالإضافة إلى مواعيد بطولة الكونكاكاف".

"ستواصل مجموعة عمل فيروس كورونا في الفيفا مراقبة الوضع في كل اتحاد، وإذا لزم الأمر سيتم تقديم مقترحات إضافية إلى مجلس الاتحاد".

المصدر: وكالات