كل ما تود معرفته عن موقعة الليلة بين سان جيرمان ولايبزيغ

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب "النور" في مدينة لشبونة البرتغالية، الذي سيكون مسرحا لموقعة باريس سان جيرمان الفرنسي ولايبزيغ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسيكون التأهل للمباراة النهائية إنجازا تاريخيا لأي فريق، حيث لم يسبق لباريس سان جيرمان أو للايبزيغ التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على مر تاريخهما.

ويعتبر الإنجاز الحالي للايبزيغ هو الأفضل في تاريخ الفريق، الذي تأسس عام 2009، حيث لم يلعب الفريق الألماني سابقا في البطولة سوى مرة واحدة، لم يتمكن خلالها من تخطي دور المجموعات.

أما باريس سان جيرمان، فيسعى للتأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، علما بأن هذه المرة الثانية فقط التي يصل فيها للمربع الذهبي.

طريق الفريقين إلى نصف النهائي

تأهل لايبزيغ إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الأول في المجموعة السابعة التي ضمت ليون، بنفيكا، وزينيت، حيث جمع الفريق الألماني 11 نقطة عقب تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة واحدة.

وتخطى لايبزيغ في دور الـ16، عقبة توتنهام بعد الفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-0.

وأطاح بعد ذلك في الدور ربع النهائي بنادي أتلتيكو مدريد العنيد، بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1.

أما باريس سان جيرمان، فقد قطع الطريق إلى نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، إذ حقق الفريق خمسة انتصارات وتعادل مرة وحيدة، ثم تخطى عقبة بوروسيا دورتموند الألماني في دور الستة عشر، وأتالانتا الإيطالي في دور الثمانية.

أسلحة الفريقين

سيعتمد باريس سان جيرمان على خط هجومه المدجج بالنجوم لهز شباك لايبزيغ وحجز بطاقة التأهل للمباراة النهائية، ويأتي في مقدمة هؤلاء النجوم، البرازيلي نيمار، الذي اختير أفضل لاعب في الدور ربع النهائي، وكيليان مبابي، الذي تعافى من إصابة في الكاحل وأصبح جاهزا للمشاركة أساسيا في مباراة لايبزيغ.

أما لايبزيغ، فسيدخل المباراة بمعنويات عالية وبدون ضغوط، على اعتبار أن باريس سان جيرمان هو المطالب بالانتصار، وسيعتمد الفريق الألماني على أسلوبه الجماعي الذي يرتكز على نقل الكرة بسرعة من الدفاع إلى الهجوم لمباغتة الفريق الفرنسي.

تاريخ المواجهات بين الفريقين

لم يلتق باريس سان جيرمان مع لايبزيغ في أي مباراة رسمية، ولكن الفريقين تقابلا وديا مرة واحدة في 18 يوليو 2014، وانتصر يومها الفريق الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

قيادة ألمانية للناديين

يقود كل من لايبزيغ وباريس سان جيرمان مدربان يحملان الجنسية الألمانية، حيث يشرف جوليان ناغلسمان على لايبزيغ، بينما يتولى القيادة الفنية للفريق الفرنسي توماس توخيل.

المصدر: وكالات