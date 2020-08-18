عملية جراحية تبعد حارس برشلونة تير شتيغن عن الملاعب لفترة طويلة

أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، أن حارس مرماه الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيغن، سيخضع اليوم الثلاثاء لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

وقال النادي الكتالوني في بيان "مارك تير شتيغن سيخضع لعملية جراحية في الوتر الرضفي للساق اليمنى من قبل الدكتور رامون كوغات. وسيقدم النادي مزيدا من المعلومات بعد العملية الجراحية".

‼️ MEDICAL NEWS

@mterstegen1 will do a voluntary medical intervention tomorrow on his right patellar tendon conducted by the expert Dr. Ramon Cugat.



ALL THE DETAILS 👇

🔗 https://t.co/Z8piwmiXXzpic.twitter.com/rTwaeL3tkD — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 17, 2020

وعلى الرغم من أن برشلونة لم يكشف المدة التي سيحتاجها تير شتيغن للتعافي، إلا أن وسائل إعلام إسبانية، تتوقع أن يبتعد الحارس الألماني عن الملاعب لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وعانى تير شتيغن (28 عاما) طوال الموسم المنصرم من هذه الإصابة في الركبة اليمنى.

وأنهى برشلونة موسم 2019-2020 في المركز الثاني في الدوري الإسباني خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، وبإقصاء مذل من الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بخسارة تاريخية أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8.

المصدر: وكالات