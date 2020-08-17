برشلونة يصدر بيانا بشأن الانتخابات الرئاسية

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي، قراره في ما يخص انتخابات رئاسة النادي، والتي أثارت حالة من الجدل بعد هزيمة برشلونة أمام بايرن ميونخ (2-8) في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال البيان الرسمي للنادي: "اتفق مجلس الإدارة على أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية يوم 15 مارس 2021، على أن يتم الإعلان الرسمي للانتخابات في نهاية يناير 2021 وفقا لأحكام المادة 43.1 من نظام النادي الأساسي".

إقرأ المزيد

وأضاف: "بعد تحليل جميع الخيارات، يرى المجلس أن هذا هو الموعد الأكثر جدوى لإجراء هذه الانتخابات، ويدرك أن الدعوة لإجراء انتخابات على الفور غير ممكنة نظرا لانطلاق بطولة الليغا يوم 12 سبتمبر، بسبب أزمة فيروس كورونا. وبالتالي سيستمر النادي في تنفيذ خطة لعكس الوضع الرياضي والاقتصادي، بناء على تغييرات جذرية في الفريق الأول وإعادة تحديد الميزانية للتعامل مع الوضع الجديد الناجم عن فيروس كورونا".

وأتم البيان: "إجراء الانتخابات يوم 15 مارس، يعني أن مجلس الإدارة يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بإغلاق السنة المالية لموسم 2020-2021. إجراء الانتخابات في أول موعد متاح، ووفقا لأحكام النظام الأساسي للمؤسسة، سيسمح بانتقال منظم إلى الفائز بالانتخابات، والذي سيكون لديه الوقت الكافي للتخطيط لموسم 2021-2022".

المصدر: وكالات