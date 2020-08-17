تعرف على قائمة أكثر نجوم كرة القدم متابعة على "إنستغرام".. فيديو

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، قائمة نجوم الساحرة المستديرة الأكثر شعبية في العالم على منصة التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ويتايع صفحة كريستيانو رونالدو في تطبيق "إنستغرام"، أكثر من 236 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم.

ليونيل ميسي

ويحتل النجم الأرجنتيتي ليونيل ميسي، قائد برشلونة، المرتبة الثانية في قائمة اللاعبين الأكثر متابعة على موقع "إنستغرام"، حيث يتابعه نحو 162 مليون شخص، أي بفارق 76 مليون متابع خلف منافسه التقليدي رونالدو.

نيمار:

ويشغل البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، المركز الثالث، حيث يتابعه 140 مليون شخص.

ديفيد بيكهام:

ويحظى أسطورة كرة القدم الإنجليزي، ديفيد بيكهام، نجم يونايتد مانشستر وريال مدريد سابقا، بمتابعة أكثر من 63.9 مليون متابع عبر تطبيق "إنستغرام".

رونالدينيو:

يحتل اسطورة كرة القدم البرازيلي، رونالدينيو، المرتبة الخامسة في قائمة اللاعبين الأكثر متابعة على موقع "إنستغرام"، حيث يتابع بطل العالم 2002، عد من بين أفضل اللاعبين على مر التاريخ، ويتابع رونالدينيو 51.5 مليون شخص.

جيمس "خاميس" رودريغيز:

يتابع الحساب الرسمي للنجم الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب فريق ريال مدريد، على موقع "إنستغرام" أكثر من 45.9 مليون شخص.

مارسيلو:

يحظى البرازيلي، مارسليو فييرا، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد، بمتابعه 45.1 مليون شخص.

المصدر: وكالات