اصطدام مروع.. تطاير دراجتين في الهواء ونجاة الأسطورة روسي بأعجوبة (فيديو)
شهد سباق جائزة النمسا الكبرى للدراجات النارية "موتو جي بي"، الذي أقيم أمس الأحد، حادثا مروعا، بعد اصطدام بين الدراجين فرانكو مربيديلي ويوهان زاركو.
وتطايرت دراجتا مربيديلي وزاركو في الهواء بعد الاصطدام على أقصى ارتفاع وبسرعة عالية جدا، مما جعل المتسابقين الآخرين أكثر عرضة للخطر.
واصطدمت دراجة دوكاتي الخاصة بزاركو بالحاجز الجانبي عند المنعطف الثالث، قبل أن ترتد إلى الحلبة، بينما انقلبت دراجة مربيديلي على الحصى وعبرت بسرعة مروعة بين أسطورة الدراجات النارية، الإيطالي فالنتينو روسي، ومافيريك فينياليس.
One of the most terrifying #MotoGP crashes we've EVER seen!!! 😱— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 17, 2020
Watch the Turn 3 accident from all angles! 💥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/L2GLToviFi
An understandably shaken @ValeYellow46...#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/UB0fdyx0TG— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2020
وتمكن روسي، الذي نجا من حادث التصادم بأعجوبة، من تجاوز الواقعة، وأكمل السباق ليحتل المركز الخامس.
المصدر: وكالات