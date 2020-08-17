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المشاهد الأولى لآثار القصف الأمريكي على الحاجز العسكري السوري في القامشلي

لاعب منتخب مصر عبد الرحمن بركات يدخل القفص الذهبي (صور)

الرياضة

لاعب منتخب مصر عبد الرحمن بركات يدخل القفص الذهبي (صور)
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، على نطاق واسع، صورا من حفل زفاف عبد الرحمن بركات، لاعب منتخب مصر لكرة القدم لقصار القامة، وزوجته منار مسعد، بطلة ألعاب القوى.

وأظهرت الصور، احتفال عبد الرحمن ومنار مسعد بحفل زفافهما في أحد فنادق القاهرة، بحضور أهل وأصدقاء العروسين، وسط مظاهر البهجة والسرور.

لاعب منتخب مصر عبد الرحمن بركات يدخل القفص الذهبي (صور)

لاعب منتخب مصر عبد الرحمن بركات يدخل القفص الذهبي (صور)

لاعب منتخب مصر عبد الرحمن بركات يدخل القفص الذهبي (صور)

يذكر أن عبد الرحمن ومنار، جمعتهما قصة حب خلال لقائهما في تمارين المنتخب المصري لقصار القامه، ليعلنا خطبتهما سريعا ثم الزواج.

المصدر: وكالات

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