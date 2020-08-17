سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة قبيل مواجهة لايبزيغ

أعلن باريس سان جيرمان، أن حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس، لن يتمكن من المشاركة في مباراة الفريق ضد لايبزيغ، المقررة غدا الثلاثاء في الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الباريسي عبر موقعه الرسمي، إن "نافاس يواصل الخضوع لإعادة التأهيل بعد إصابة في الفخذ الأيمن (تعرض لها في المباراة الأخيرة ضد أتلانتا). ومن المتوقع أن يعود إلى الملاعب بحلول 20 أغسطس".

وأضاف بطل فرنسا: "وبالتالي فإن مشاركة نافاس في مباراة لايبزيغ مستبعدة".

وأعلن سان جيرمان في بيانه أيضا، أن لاعب خط وسطه إدريسا غي، يعاني من مشاكل عضلية، وأن مشاركته في مباراة نصف نهائي دوري الأبطال تبقى موضع شك.

ولفت النادي إلى أن نجمه ماركو فيراتي، يواصل التعافي، كما أشار إلى أن المدافعين تياغو سيلفا، وليفين كورزاوا، شاركا في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لمواجهة لايبزييغ.

المصدر: championat.com