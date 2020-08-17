آل الشيخ يفجر مفاجآت بشأن رمضان صبحي واستحواذه على "إف سي مصر"

أكد المستشار السعودي تركي آل الشيخ، مالك نادي ألميريا الإسباني، أنه رفض انضمام نجم الأهلي المصري السابق، رمضان صبحي لبيراميدز في الماضي، حتى لا يقع في صدام مع جمهور الأهلي.

وقال آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق لنادي الأهلي المصري، عبر برنامج "جمهور الثالثة"، الذي يبث على قناة "أون تايم سبورتس 2": "رفضت ضم رمضان صبحي في الماضي لفريقي السابق بيراميدز، حتى لا أخسر جمهور الأهلي، كما أن رمضان صبحي عرض عن طريق وسطاء الانضمام لفريق ألميريا، وتم بالفعل التواصل بين اللاعب وبين محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لفريق ألميريا، إلا أن الأخير رفض تماما ضم اللاعب للفريق الإسباني".

وعن الأنباء التي ربطته في وقت سابق بالاستحواذ على نادي مصر المقاصة "إف سي مصر"، فقد علق آل الشيخ قائلا: "عرض بعض الوسطاء شرائي لنادي مصر المقاصة وتحديدا 70 بالمئة من أسهم النادي، وحاولت بالفعل شراء إف سي مصر بشرط بقائه في الدوري المصري، لأنني كنت أرغب في تكرار تجربة العمل في الكرة المصرية، خاصة أن مصر مليئة بالمواهب".

وفجر آل الشيخ، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أنه حصل على توقيع كيكي سيتين، مدرب برشلونة الإسباني الحالي، لقيادة "إف سي مصر"، بعد أن اتفق على شراء النادي، ووضع بندا وديا بالسماح له بالرحيل للبارسا، واستأذن سيتين بالفعل عندما حصل على عرض من برشلونة.

وأضاف: "بعد ذلك حدث تقارب مع إدارة الأهلي الحالية، وهو ما جعلني أتجه لدعم القلعة الحمراء وغلق صفحة إف سي مصر.. وبالنسبة لي حاليا تركيزي في أوروبا كاستثمار ولو عدت للكرة المصرية، سأعود بقوة للأهلي".

المصدر: وكالات







