برشلونة يرد على التقارير التي تتحدث عن رحيل ميسي

نفى تقرير صحفي إسباني اليوم الأحد صحة الأنباء التي ترددت مؤخرا، حول رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في الرحيل عن النادي الكتالوني العريق.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني عن مصادر إدارية داخل أسوار برشلونة، أن الرئيس بارتوميو، والرئيس التنفيذي أوسكار جراو، والسكرتير الفني إريك أبيدال، لم يتلقوا أي رسالة من ميسي تفيد برغبته في الرحيل.

🚨 ¡OJO!



❌ El Barça no ha recibido ninguna comunicación de Messi expresando su deseo de abandonar el club



🗣️ Así lo han asegurado fuentes de la entidad barcelonista a MD



✍️ Te lo cuenta @JoanPoquiErasohttps://t.co/vLV5sHuEAj — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 16, 2020

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى التواصل مع بعض المقربين من ميسي، لكن لا يوجد حتى الآن تأكيد أو رفض من جانبهم لهذه المعلومات.

Mais informações no portal e no YouTube do Esporte Interativo. #Barcelona#Messipic.twitter.com/agrGA1i0aY — Esporte Interativo (de 🏠) (@Esp_Interativo) August 16, 2020

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وكانت العديد من التقارير الصحفية قد نشرت في الساعات الماضية أنباء تفيد بأن ميسي أبلغ إدارة برشلونة أنه يريد الرحيل فورا عن النادي، على خلفية الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني أمس الأول بنتيجة 8-2 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: mundodeportivo.com