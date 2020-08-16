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برشلونة يرد على التقارير التي تتحدث عن رحيل ميسي

الرياضة

برشلونة يرد على التقارير التي تتحدث عن رحيل ميسي
AFP LLUIS GENE
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نفى تقرير صحفي إسباني اليوم الأحد صحة الأنباء التي ترددت مؤخرا، حول رغبة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في الرحيل عن النادي الكتالوني العريق.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من النادي الكتالوني عن مصادر إدارية داخل أسوار برشلونة، أن الرئيس بارتوميو، والرئيس التنفيذي أوسكار جراو، والسكرتير الفني إريك أبيدال، لم يتلقوا أي رسالة من ميسي تفيد برغبته في الرحيل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى التواصل مع بعض المقربين من ميسي، لكن لا يوجد حتى الآن تأكيد أو رفض من جانبهم لهذه المعلومات.

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وكانت العديد من التقارير الصحفية قد نشرت في الساعات الماضية أنباء تفيد بأن ميسي أبلغ إدارة برشلونة أنه يريد الرحيل فورا عن النادي، على خلفية الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني أمس الأول بنتيجة 8-2 ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: mundodeportivo.com

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