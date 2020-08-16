شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في الدوري الأوروبي (فيديو)
تجري حاليا مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وإشبيلية الإسباني ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".
وافتتح اليونايتد باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الـ9 عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء.
August 16, 2020
وعادل لإشبيلية خيسوس فيرنانديز سوسو في الدقيقة الـ26 من عمر اللقاء.
GOAL Sevilla! Suso scores the equalizer #UEL— Football World (@FTTV10) August 16, 2020
pic.twitter.com/U5CCCo2eUz
وسجل إشبيلية هدفه الثاني عن طريق نجمه الهولندي لوك دي يونغ في الدقيقة الـ78.
GOAL! De Jong scores to put Sevilla in front. #UEL— Football World (@FTTV10) August 16, 2020
pic.twitter.com/OkYz0GyDyR
وسيواجه الفائز في مواجهة اليوم، الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية والمقررة غدا الاثنين بين إنترميلان الإيطالي وشاختيور دونيتسك الأوكراني.
وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات مسابقة الدوري الأوروبي على شكل بطولة مصغرة في ألمانيا، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ21 من أغسطس الجاري.
المصدر: RT