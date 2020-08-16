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شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في الدوري الأوروبي (فيديو)
AFP na Fassbender / POOL
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تجري حاليا مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وإشبيلية الإسباني ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وافتتح اليونايتد باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الـ9 عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء.

وعادل لإشبيلية خيسوس فيرنانديز سوسو في الدقيقة الـ26 من عمر اللقاء.

وسجل إشبيلية هدفه الثاني عن طريق نجمه الهولندي لوك دي يونغ في الدقيقة الـ78.

وسيواجه الفائز في مواجهة اليوم، الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية والمقررة غدا الاثنين بين إنترميلان الإيطالي وشاختيور دونيتسك الأوكراني.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات مسابقة الدوري الأوروبي على شكل بطولة مصغرة في ألمانيا، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ21 من أغسطس الجاري.

المصدر: RT

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