شاهد أهداف مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في الدوري الأوروبي (فيديو)

تجري حاليا مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وإشبيلية الإسباني ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

وافتتح اليونايتد باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الـ9 عن طريق البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء.

وعادل لإشبيلية خيسوس فيرنانديز سوسو في الدقيقة الـ26 من عمر اللقاء.

وسجل إشبيلية هدفه الثاني عن طريق نجمه الهولندي لوك دي يونغ في الدقيقة الـ78.

GOAL! De Jong scores to put Sevilla in front. #UEL

pic.twitter.com/OkYz0GyDyR — Football World (@FTTV10) August 16, 2020

وسيواجه الفائز في مواجهة اليوم، الفائز من مباراة نصف النهائي الثانية والمقررة غدا الاثنين بين إنترميلان الإيطالي وشاختيور دونيتسك الأوكراني.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات مسابقة الدوري الأوروبي على شكل بطولة مصغرة في ألمانيا، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ21 من أغسطس الجاري.

المصدر: RT