سقوط مروع لدراج من جسر شاهق خلال السباق (فيديو)

شهد سباق "جيرو دي لامبارديا" الإيطالي للدراجات الهوائية أمس السبت حادثا مروعا عندما سقط أحد المتسابقين عن أحد الجسور خلال السباق.

واصطدم الدراج البلجيكي ريمكو إيفانيبويل البالغ 20 عاما بالجانب الأيمن لحافة الجسر بسرعة كبيرة بعد نزوله من أحد المنعطفات القاسية، وسقط بعدها عن الجسر بطريقة مروعة.

Je n’aime pas tweeter ces vidéos mais Remco se porte bien. pic.twitter.com/e42g6bLmgq — Jonnyuntel (@vieuxhipster) August 15, 2020

وسارعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث وتم إسعاف الدراج على وجه السرعة إلى المشفى حيث تلقى الإسعافات اللازمة. وأعلن الأطباء أن وضعه الصحي مستقر حاليا.

وذكرت العديد من التقارير أنه لحسن حظ إيفانيبويل كان سقوطه في بداية الجسر حيث كان الارتفاع بضعة أمتار عن الأرض، بينما لو كان سقوطه من منتصف الجسر شاهق الارتفاع لكان بقائه على قيد الحياة مستحيلا.

Remco Evenepoel falling if a freakin bridge!!!!! Jfc. pic.twitter.com/PdlEormBPp — Thomas (@NottaPriest) August 15, 2020

Caduta terribile di Remco #Evenepoel. Terribile!

Sbatte contro un muretto e precipita giù in un dirupo. Si attendono notizie sulle sue condizioni.#IlLombardia#GirodiLombardia

(📹 @MSteenman)



pic.twitter.com/xNEqttYCg4 — Tommy Milanello (@toMMilanello) August 15, 2020

المصدر: eurosport.ru