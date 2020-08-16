الدوري الأوروبي.. التشكيلة الأساسية لمباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية

ينطلق الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" اليوم الأحد بمواجهة نارية بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وإشبيلية الإسباني.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ النرويجي أولي غونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة منافسه الإسباني:

بينما وضع جولين لوبيتيغي، المدير الفني لفريق إشبيلية، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الشياطين الحمر":

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات مسابقة الدوري الأوروبي على شكل بطولة مصغرة في ألمانيا، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ21 من أغسطس الجاري.

المصدر: twitter/ManUtd/SevillaFC