الإفريقي التونسي يوقع عقد رعاية مع الخطوط الجوية القطرية

أعلن النادي الإفريقي التونسي في بيان رسمي اليوم الأحد، توقيع عقد رعاية مع الخطوط الجوية القطرية لمدة أربع أعوام.

وجاء في البيان، أن الخطوط الجوية القطرية ستصبح الراعي الرسمي لفرق كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة في النادي الإفريقي اعتبارا من موسم 2020-2021 وحتى نهاية موسم 2023-2024 مقابل 8 ملايين دولار.

وسينضم النادي الإفريقي إلى محفظة الرعاية الرياضية للخطوط الجوية القطرية والتي تضم أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وروما الإيطالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، وبايرن ميونخ الألماني، وكاس يوبين البلجيكي، والسد القطري.

المصدر: clubafricain.com.tn