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الأهلي المصري يبلغ إكرامي بانتهاء مهمته مع الفريق

الرياضة

الأهلي المصري يبلغ إكرامي بانتهاء مهمته مع الفريق
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري اليوم الأحد، إنهاء مهمة حارس المرمى شريف إكرامي مع القلعة الحمراء بعد تغيبه عن تدريبات الفريق.

وجاء القرار بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والسويسري رينيه فايلر المدير الفني، والاستقرار على استكمال الموسم محليا وإفريقيا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.

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المصدر: RT

ناصر حاتم

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